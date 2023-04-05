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Gündem, Asrın felaketi

Meslek liseliler, depremzedeler için duş ve tuvalet üretiyor

Afyonkarahisar'da lise öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu deprem bölgesindeki illerde afetzedelerin kullanımı için duş ve tuvalet üretiyor.

Arif Yavuz  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Meslek liseliler, depremzedeler için duş ve tuvalet üretiyor Fotoğraf: Arif Yavuz - AA

Afyonkarahisar

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet İvecen, AA muhabirine, Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda 10 öğrenci ve 5 öğretmen yaklaşık 40 gündür, deprem bölgesindeki illere duş ve tuvalet ürettiklerini söyledi.

İvecen, bugüne kadar montajını tamamladıkları 4 tır dolusu duş ve tuvaletin deprem bölgesindeki illere gönderildiğini söyledi.

Öğrencileri ve öğretmenlerin büyük fedakarlık gösterdiğini dile getiren İvecen, "Afyonkarahisar Valiliğimizin destekleriyle son parti duş ve tuvaletler üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Onları da tamamladıktan sonra 240 duş ve tuvalet üretmiş olacağız. Talebin devam etmesi halinde gönüllü öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz üretime devam edecektir." dedi.

Okulun Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alan Şefi Bilal Yolal da "Öğrencilerimiz 40 gündür maddi bir talepte bulunmadan gönüllülük esasına bağlı olarak bu çalışmayı gerçekleştirdik."ifadesini kullandı.

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