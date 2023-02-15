Dolar
18.85
Euro
20.21
Altın
1,835.02
ETH/USDT
1,580.80
BTC/USDT
22,500.00
BIST 100
4,947.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Asrın felaketi

Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 9 milyon liraya ulaştı

Kampanyada son olarak Erling Haaland, Antoine Griezmann ve Kylian Mbappe'nin formaları alıcı buldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 15.02.2023
Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 9 milyon liraya ulaştı

Ankara

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral'ın, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik başlattığı kampanyadaki bağış miktarı 9 milyon liraya ulaştı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından imzalı forma satışlarındaki güncellemeleri duyuran milli futbolcu, Norveçli santrfor Erling Haaland ile Fransız oyuncu Antoine Griezmann'ın formalarının, 750 biner liraya satıldığını belirtti.

Fransız santrfor Kylian Mbappe'nin formasını ise Napoli'de forma giyen Elif Elmas, 700 bin lira karşılığında satın aldı. Futbol dünyasının birçok yıldız oyuncusunun dahil olduğu kampanyadan elde edilen toplam gelir, 9 milyon liraya ulaştı.

Merih Demiral'ın depremzedelere yardım amacıyla başlattığı kampanyaya, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kevin De Bruyne, Karim Benzema, Harry Kane, Paulo Dybala, Eden Hazard, Alvaro Morata, Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon gibi önemli isimler katılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gönüllü şefler Kızılayın deprem bölgesindeki aşevlerinde milyonlarca kap yemek pişirdi
SunExpress, bilet değişiklik ve iptal hakkını 31 Mart'a kadar uzattı
Depremin etkilediği 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanacak
Kahramanmaraş'ta kurtarma çalışmalarına katılan Beşir Derneği görevlisi kalp krizi nedeniyle öldü
MEB, okulların açılmasıyla öğrenci, öğretmen ve velilere "deprem psikoeğitim programları" başlatacak

Benzer haberler

Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 9 milyon liraya ulaştı

Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 9 milyon liraya ulaştı

Vakıflar Genel Müdürlüğünden "Bir Konteyner Bir Yuva" kampanyası

Edirne Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri depremzedeler için kıyafet üretiyor

Trabzon'da üretilen 600 soba depremden etkilenenleri ısıtacak

Trabzon'da üretilen 600 soba depremden etkilenenleri ısıtacak
Enkaz altında 9 saat kalan 55 yaşındaki Figen Zorba: Perdeden akan suları emerek bir süre idare ettim

Enkaz altında 9 saat kalan 55 yaşındaki Figen Zorba: Perdeden akan suları emerek bir süre idare ettim
Kolombiya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri Türkiye'ye gönderildi

Kolombiya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri Türkiye'ye gönderildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet