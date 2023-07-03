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Eğitim, Asrın felaketi

MEB, depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlere iller arası tayin hakkı tanıdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenler, 22 ilde yer alan eğitim kurumlarını tercih edebilecekler.

Selma Kasap  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
MEB, depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlere iller arası tayin hakkı tanıdı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlere iller arası tayin hakkı tanıdı. Buna göre, bu illerdeki öğretmenler, 5-17 Temmuz'da, belirlenen 22 ildeki eğitim kurumları için yer değişikliği başvurusu yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin 22 il kapsamında iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu"nun yayımlandığı bildirildi.

Duyuruya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde öğretmen kadrolarında görev yapanların, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği işlemi için 5-7 Temmuz'da başvuruları alınacak. Atamalar ise 10 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda yapılacak yer değişikliği işleminde öğretmenler, İstanbul, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 22 ilde yer alan eğitim kurumlarını tercih edebilecekler.

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ya da 7433 sayılı kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan bu duyuru kapsamında başvuruda bulunacaklar için ilgili mevzuatta öngörülen 4 yıllık çalışma süresi şartı aranmayacak.

Söz konusu yer değişikliği işlemine ilişkin başvuru hakkından, kapsama alınan illerdeki öğretmenler, herhangi bir süre görev yapma şartı aranmadan faydalanabilecek.

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