Dolar
35.93
Euro
37.44
Altın
2,869.82
ETH/USDT
2,795.60
BTC/USDT
98,295.00
BIST 100
9,808.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi
logo
Gündem, Asrın felaketi

Malatya'nın Darende ilçesinde yükselen afet konutları dronla görüntülendi

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan kalıcı konut ve köy evleri dronla görüntülendi.

Ayhan İşcen  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Malatya'nın Darende ilçesinde yükselen afet konutları dronla görüntülendi Fotoğraf: Ayhan İşcen - AA

Malatya

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar alanların barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar devam ediyor.

Depremzedeler için TOKİ koordinesinde, Emlak Konut GYO ve Yapı işleri Genel Müdürlüğünce yapılan 780 konut ve 1200 köy evinin inşaatı hızla ilerliyor.

Yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanan deprem konutu ve köy evlerinin yapım süreci dron ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aliyev, 6 Şubat depremlerinin 2. yılı dolayısıyla Erdoğan'a mesaj gönderdi
Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayirli mevkidaşı Attaf ile görüştü
Deprem bölgesine 51,1 milyar liralık ulaştırma yatırımı yapıldı
Ege Denizi'ndeki depremler sürüyor
İstanbul merkezli 12 ildeki "kara para" ve "dolandırıcılık" operasyonunda ele geçirilen araçlar sergilendi

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığı, deprem bölgesine 451 sağlık tesisi daha inşa ediyor

Sağlık Bakanlığı, deprem bölgesine 451 sağlık tesisi daha inşa ediyor

Ege Denizi'ndeki depremler sürüyor

Dünya Bankasından deprem bölgesindeki yaklaşık 95 bin KOBİ'ye destek

Malatya'nın Darende ilçesinde yükselen afet konutları dronla görüntülendi

Malatya'nın Darende ilçesinde yükselen afet konutları dronla görüntülendi
Malatya'da depremde hayatını kaybeden öğrencilerin isimi yurtlarında yaşatılacak

Malatya'da depremde hayatını kaybeden öğrencilerin isimi yurtlarında yaşatılacak
Santorini'de 3 bin 500 yıl önce yaşanan volkanik patlamanın izleri Çeşme'deki kalıntılarda

Santorini'de 3 bin 500 yıl önce yaşanan volkanik patlamanın izleri Çeşme'deki kalıntılarda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet