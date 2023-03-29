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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da depremlerde ağır hasar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya’nın Darende ilçesinde, ağır hasarlı bir caminin minaresinin yıkımı gerçekleştirildi.

Ayhan İşcen  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Malatya'da depremlerde ağır hasar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı Fotoğraf: Ayhan İşcen/AA

Malatya

6 Şubat'taki depremler nedeniyle hasar tespit çalışması yapan ekipler, Mehmet Salih Camii’nin minaresinin yıkılmasına karar verdi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Şerefesine halat bağlanan minare, iş makinesiyle yıkıldı.

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