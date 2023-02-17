Dolar
18.86
Euro
20.07
Altın
1,819.73
ETH/USDT
1,653.90
BTC/USDT
23,612.00
BIST 100
5,076.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antakya’daki Defne apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin şu ana kadar 13 kişi tutuklandı

Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan 40 kişiden 13'ü tutuklandı.

Volkan Kaşik   | 17.02.2023
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin şu ana kadar 13 kişi tutuklandı

Malatya

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 40'ı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla, 6'sı ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Diğer dört şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
11 ili etkileyen depremlerin ardından DASK'a 158 bin 183 hasar ihbarı yapıldı
Tayvanlı arama-kurtarma ekibi enkazda 'Dinlenmek yok' parolasıyla hayat kurtarmak için çalıştı
Prof. Dr. Barış Çallı, deprem sonrası atık yönetiminin önemine dikkati çekti
Deprem bölgesinde 100 milyon ton enkaz çıkması bekleniyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortalama 4 dakikada bir artçı sarsıntı yaşanıyor

Benzer haberler

11 ili etkileyen depremlerin ardından DASK'a 158 bin 183 hasar ihbarı yapıldı

11 ili etkileyen depremlerin ardından DASK'a 158 bin 183 hasar ihbarı yapıldı

Tayvanlı arama-kurtarma ekibi enkazda 'Dinlenmek yok' parolasıyla hayat kurtarmak için çalıştı

Prof. Dr. Barış Çallı, deprem sonrası atık yönetiminin önemine dikkati çekti

Deprem bölgesinde 100 milyon ton enkaz çıkması bekleniyor

Deprem bölgesinde 100 milyon ton enkaz çıkması bekleniyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortalama 4 dakikada bir artçı sarsıntı yaşanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortalama 4 dakikada bir artçı sarsıntı yaşanıyor
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet