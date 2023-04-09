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Gündem, Asrın felaketi

Malatya Valiliğinden hasarsız ya da az hasarlı binalarla ilgili açıklama

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte, hasarsız ya da az hasarlı binalarda, hasar tespit durumlarına itiraz edilmeyeceğinin beyan edilmesi halinde basit onarımların yapılabileceğini bildirdi.

Orhan Yoldaş  | 09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
Malatya Valiliğinden hasarsız ya da az hasarlı binalarla ilgili açıklama

Malatya

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli ve daha sonra Malatya merkezli meydana gelen depremler nedeniyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Kesin hasar askı listelerinin yapıların bulunduğu muhtarlıklarda 7 Nisan itibarıyla askıya çıkarıldığı, 6 Mayıs'a kadar listelerin askıda kalacağı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kesin hasar askı listelerinde taşınmazları hasarsız veya az hasarlı olarak tespit edilen vatandaşlarımız, hasar tespit durumlarına itiraz etmeyeceklerini beyan etmeleri durumunda ev ve iş yerlerinde basit onarım (ruhsata tabi olmayan onarımlar) yapabilirler."

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