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Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde depremin 183'üncü saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.-VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Kosovalı ekipler, enkaz altında kalan iki kişiyi 162 saat sonra kurtardı

Kosova Güvenlik Gücü (FSK) ekiplerinin, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 162 saat sonra 13 yaşındaki kız çocuğunu ve 45 yaşında bir erkeği enkaz altından sağ çıkardığı bildirildi.

Eren Beksaç   | 13.02.2023
Kosovalı ekipler, enkaz altında kalan iki kişiyi 162 saat sonra kurtardı

Priştine

Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’de meydana gelen depremin üzerinden 162 saatten fazla bir zamanın geçmesine rağmen arama kurtarma ekibimizin 45 yaşında bir erkek ve 13 yaşında bir kız çocuğunu kurtardığı teyit edildi. Önümüzdeki saatlerde askerlerimizin enkazın altında başka hayatta kalanlar bulacağını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, FSK ekiplerinin depremden saatler geçmesine rağmen tüm enerjilerini enkaz altında kalanların hayatlarını kurtarmak için harcamaya odaklandığı kaydedildi.

Çalışmalarını Türk Silahlı Kuvvetleri koordinasyonunda Hatay'da yürüten Kosovalı arama kurtarma ekipleri, 8 Şubat’ta 2 yaşındaki kız çocuğunu ve annesini de enkazdan çıkarmıştı.

Kosova hükümeti, 6 Şubat’ta Türkiye'deki uluslararası insani yardım operasyonuna destek amacıyla 36 askerden oluşan FSK birliğini Türkiye’ye göndermiş, 9 Şubat’ta Kosova Arama ve Kurtarma Derneğinden 6 personel ve 10 Şubat’ta 3 ilave personel de bu birliğe katılmıştı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülkede 8 Şubat'ın ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.

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