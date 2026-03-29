A Milli Futbol Takımı, Kosova maçının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde 31 Mart Salı günü Kosova'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Can Öcal  | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026


Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, salondaki hazırlık çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahada ısınma ve pas çalışmasına geçen milliler, taktiksel varyasyonlar üzerinde durdu. İdman, duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Tedavisi süren Merih Demiral, takımdan ayrı bireysel antrenman programı dahilinde çalıştı. Aday kadroda yer alan diğer tüm oyuncular, takımla birlikte idman yaptı.

Bugünkü antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz izledi.

A Milli Takım, yarın saat 11.15'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir çalışma daha yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık olacak. Milli takım kafilesi, saat 16.30'da İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Priştine'ye yolculuk edecek. Ay-yıldızlılar, TSİ 19.00'da maçın oynanacağı Fadil Vokrri Stadı'nda kısa bir yürüyüş gerçekleştirecek. Teknik direktör Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, TSİ 19.15'te statta bir basın toplantısı düzenleyecek.

