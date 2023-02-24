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Yaşam, Asrın felaketi

Kenyalı Rashid Jama, eşine hediye aldığı kolyeyi satarak depremzedelere gönderdi

Kendisini "Kenya'da bir Türkiye sevdalısı" olarak tanımlayan Rashid Jama, birkaç ay önce eşine aldığı altın kolyeyi satarak gelirini depremzedelere gönderdi.

Gülsüm İncekaya   | 24.02.2023
Kenyalı Rashid Jama, eşine hediye aldığı kolyeyi satarak depremzedelere gönderdi

İstanbul

Jama, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremleri duyduğu andan itibaren çok büyük bir üzüntü içine girdiğini, saatlerce televizyonun başından ayrılmadığını, sürekli haberleri takip ettiğini anlattı.

"O gün sabaha kadar gözüme uyku girmedi." diyen Jama, hayatında böyle bir felaket görmediğini belirtti.

Felaketin boyutunun çok büyük olduğunu ifade eden Jama, "Herkes gibi ben de çok etkilendim, çok üzüldüm. Gerçekten bu deprem 'asrın felaketi' tanımını karşılıyor. Biz de en az Türk halkı kadar bu olaydan acı duyduk, üzüldük. Onların acısını ben de yüreğimde hissettim." dedi.

Eşiyle beraber 2021'de Türkiye'ye geldiklerini, İstanbul'da bir ay kaldıklarını dile getiren Jama, şöyle devam etti:

"Eşim de ben de Türkiye'yi, İstanbul'u ve Türk halkını çok sevdik. Müslüman bir ülke olması, Türk halkının sıcak ve misafirperver olması bizim için Türkiye'yi farklı bir yere oturttu. İstanbul'da çok arkadaş edindik, hala onlarla görüşüyoruz."

"Eşim, bana 'Hediye aldığın kolyeyi sat' dedi"

Jama, depremi duyduğu ilk andan itibaren bir şeyler yapmak istediğini, eşini arayarak Türkiye'deki depremzedeler için ne yapabileceklerini sorduğunu anlattı.

Eşinin, kendisine hediye aldığı kolyeyi satabileceğini söylemesi üzerine çok duygulandığını belirten Jama, "Eşimden uzun zamandır ayrıydım. Kanada'dan yanıma geldiğinde ona 'Hoş geldin' hediyesi olarak bu kolyeyi almıştım. Dolayısıyla eşimin ‘Hediyeyi sat, depremzedelere gönder.’ demesi, ikimizi de çok duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

Kolyeyi bağışlamaya karar verdikten sonra Mombasa'dan Nairobi’ye geldiğini ve Büyükelçi Subutay Yüksel ile görüştüğünü söyleyen Jama, şunları kaydetti:

"Büyükelçiye hediyeyi nakde çevirmek ve depremzedelere göndermek istediğimi söyledim. Çok mutlu oldular, duygulandılar. Kolyeyi nakde çevirince 3 bin 745 dolar tuttu. Faturası ile beraber büyükelçiliğe ilettim. Bu küçük bağış depremzedelerin hesabına gitti. Elimizden gelen buydu. Keşke çok daha büyük bir yardım yapabilseydik."

"Herkes Türkiye, Türk halkı ve özellikle depremzedeler için dua ediyor"

Jama, Kenya'da Müslüman, Hristiyan fark etmeksizin herkesin bu deprem karşısında derin üzüntüye kapıldığını söyledi.

Tüm Kenya halkının çok üzgün olduğunu dile getiren Jama, “Hristiyan, Müslüman, hiç fark etmiyor, kiminle konuşsam herkes çok çok üzgün. Herkes Türkiye, Türk halkı ve özellikle depremzedeler için dua ediyor. Depremzedelere büyük geçmiş olsun. Allah hepsinin yardımcısı olsun ve onlara güç versin. Onlara dua etmekten başka elimizden gelen bir şey yok." diye konuştu.

Jama, Türk halkının bu süreçte eşi benzeri görülmemiş dayanışma örneği sergilediğini vurgulayarak, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu, bu felaketin açtığı yaraları en kısa zamanda saracağına inandığını sözlerine ekledi.

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