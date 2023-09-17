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Spor, Asrın felaketi

Kaybedeni olmayan futbol turnuvasının şampiyonu, Diyarbakırlı depremzede çocuklar oldu

Ağrı'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek amacıyla düzenlenen "UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası"nın şampiyonu Diyarbakırlı depremzede çocuklar oldu.

Abdullah Söylemez  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Kaybedeni olmayan futbol turnuvasının şampiyonu, Diyarbakırlı depremzede çocuklar oldu Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Kentte, Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisince (UYAFA), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Valiliği ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi işbirliğiyle depremzede çocukların katılımıyla 5 gün süren "UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası" tamamlandı.

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden gelen çocuklar ve onlarla dayanışma göstermek amacıyla çevre illerden gelen arkadaşlarının katıldığı turnuvanın son gününde deprem bölgesi Diyarbakır takımı ile Şırnak takımı finalde karşılaştı.

Kıyasıya mücadelenin olduğu maçta Diyarbakır takımı rakibini 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Diyarbakırlı depremzede çocuklar, maçın ardından rakip futbolcuları tebrik edip halay çekerek şampiyonluklarını kutladı.

Turnuvada birinci olan Diyarbakır, ikinci olan Şırnak, üçüncü olan Ağrı takımlarına kupa, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden gelen takıma ise centilmenlik kupası verildi.

Turnuvaya katılan tüm sporculara, Vali Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, UYAFA Genel Başkanı Necati Alkıç, UYAFA Kurucu ve Onursal Başkanı Özcan Şimşek ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din tarafından madalyaları verildi.

Etkinliğe telefonla bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, turnuvaya katılan çocukları tebrik edip emeği geçenlere teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Deprem felaketi sonrasında yaşadığımız acıları bir nebze unutturmak için yapılan bu çalışmaları tebrik ediyorum. Tüm sporcular tarafından bu turnuvanın sahiplenilmesi ve güzel bir süreç ortaya konduğu için de teşekkür ediyoruz. Ağrı'da böyle bir organizasyonun yapılması ve bu organizasyon sonucunda elde edilen gelirlerin depremle ilgili konularda kullanılması bizleri mutlu ediyor. Gençlerimizi tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz, inşallah biz de başka bir zamanda bu gençlerimizle bir arada oluruz. İnşallah güzel bir turnuvada biz de bu gençlerimizle final oynarız."

Vali Koç da turnuvanın kaybedeninin olmadığını anımsatarak, kazananın kardeşlik ve çocukların unutamayacakları güzel bir 5 gün olduğunu anlattı.

Depremlerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için ilk günden bu yana devlet ve milletin ele ele vererek elinden geleni yaptığını ifade eden Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Çoğunluğu deprem bölgesinde yaşayan 250 çocuğumuzu misafir ettik. İçlerinde Nahçıvan'dan gelen çocuklar da vardı. Çarşamba günü çok güzel bir açılışla başlayıp bugün de final maçıyla tamamladık. Diyarbakır takımı şampiyon oldu, onları tebrik ediyoruz ama bu turnuvanın kaybedeni yok. Hepsini tebrik ediyoruz. Allah bir daha memleketimize böyle acıları yaşatmasın. Depremlerde ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ağrı'mızda bu çocuklarımızı misafir etmekten son derece mutlu olduk. Çocukların heyecanı ve yüzlerinden onların da mutlu olduğu izlenimi bizde hasıl oldu. İnşallah bu tür organizasyonlar ilimizde artarak devam eder."

Vali Koç, çocukların kentin tarihi ve turistik yerlerini de gezerek vakit geçirdiğini aktardı.

Diyarbakırlı depremzede futbolcu Osman Efe Şenzek ise şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

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