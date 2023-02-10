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Dünya, Asrın felaketi

Katar Emiri'nden Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 14 milyon dolar destek

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 50 milyon riyal (14 milyon dolar) bağışta bulundu.

Ahmed Yusuf Bıtmez, Gülşen Topçu   | 10.02.2023
Katar Emiri'nden Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 14 milyon dolar destek

Doha

Katar Televizyonu, bugün depremzedeler için "Yardım ve dayanak" ismiyle bir kampanya başlattı.

Katar Emiri Şeyh Temim, kampanyaya, 14 milyon dolarlık katkı sağladı.

Kampanyada şu ana kadar 70 milyon riyal (yaklaşık 19 milyon dolar) toplandı.

Programa Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.

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