Dolar
18.83
Euro
20.22
Altın
1,861.67
ETH/USDT
1,538.00
BTC/USDT
21,858.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’da, İskenderun Devlet Hastanesi’nin ek hizmet binasının yıkılan bloğunda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Osmaniye'nin Raufbey Mahallesinde on katlı bir binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 6 yaşındaki Süleyman 88 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta 6 yaşındaki Süleyman, çöken binanın enkazından 88 saat sonra sağ çıkarıldı.

Arif Yavuz   | 10.02.2023
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 6 yaşındaki Süleyman 88 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kurtarma personeli, İsmet Karaokur Bulvarı Palmiye Sitesi C- Blok'un enkazında arama-kurtarma çalışması yürüttü.

Yapılan çalışmalarda enkazdan Memur-Sen Afyonkarahisar, Ankara arama kurtarma ekipleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugayı unsurları, 6 yaşındaki Süleyman isimli çocuğu çıkarmayı başardı.

Küçük çocuk bölgede bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Asrın felaketi"nden etkilenen Gaziantep'te toplu taşıma ücretsiz başlıyor
Hatay'da enkaz altında kalan baba ve 5 yaşındaki kızı 90. saatte kurtarıldı
Cumhurbaşkanlığına ait "TUR" uçağı deprem bölgesinden 14 yaralıyı Ankara'ya nakletti
Hatay'da Yağız Ulaş bebek ile annesi 90. saatte enkazdan kurtarıldı
Depremden etkilenen 10 ilde ilan edilen OHAL tezkeresine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Kahramanmaraş'taki "can kurtarma" telaşı fotoğraf karesinde

Kahramanmaraş'taki "can kurtarma" telaşı fotoğraf karesinde

Adıyaman'da 2 kardeş, 88 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 6 yaşındaki Süleyman 88 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da depremin 90. saatinde mucizenin adı 10 yaşındaki Hilal oldu

Hatay'da depremin 90. saatinde mucizenin adı 10 yaşındaki Hilal oldu

Yunanistan, depremzedelere insani yardım göndermeyi sürdürüyor

Yunanistan, depremzedelere insani yardım göndermeyi sürdürüyor
Hatay'da depremden 86 saat sonra 13 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'da depremden 86 saat sonra 13 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet