Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,681.50
BTC/USDT
24,606.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 22.31'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 18.02.2023
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 22.31'de Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliği 12,18 kilometre olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Katar'ın Ankara Büyükelçisi: İyi günde de kötü günde de Türkiye'nin yanındayız
İstanbul'daki belediyelerin deprem bölgesine yardımları sürüyor
Türkiye'deki Yemenliler depremzedelere 10 tır yardım malzemesi gönderdi
"Kimsesiz depremzede çocukların İstanbul'a getirildiği" iddiası
İstanbul'dan 528 bin maske deprem bölgesine gönderildi

Benzer haberler

Katar'ın Ankara Büyükelçisi: İyi günde de kötü günde de Türkiye'nin yanındayız

Katar'ın Ankara Büyükelçisi: İyi günde de kötü günde de Türkiye'nin yanındayız

Türkiye'deki Yemenliler depremzedelere 10 tır yardım malzemesi gönderdi

İstanbul'dan 528 bin maske deprem bölgesine gönderildi

Çinli arama kurtarma ekibi törenle ülkesine uğurlandı

Çinli arama kurtarma ekibi törenle ülkesine uğurlandı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem

Katar'da depremzedeler için hayır kermesi

Katar'da depremzedeler için hayır kermesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet