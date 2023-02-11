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Dünya, Asrın felaketi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Suriye'de enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar 6 gündür devam ediyor.

Ethem Emre Özcan   | 11.02.2023
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Afrin

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Suriye'de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde enkaz altındakilerine ulaşmak için 6 Şubat'tan bu yana çalımalar yürütülüyor.

Sahadaki AA muhabirlerinin aktardığına göre, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde depremlerden en çok etkilenen İdlib ve Afrin'de aralıksız çalışıyor.

Aileler, göçük altında kalan yakınlarının kurtarılmasını bekliyor.

Büyük yıkım meydana geldi

Sivil Savunmadan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyinde depremlerden dolayı yüzlerce bina yıkıldı, binlercesinde de büyük hasarlar oluştu.

Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerdeki yıkımlar en çok Afrin ve İdlib'de kaydedildi.

- 3 bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi

Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde en az 2 bin 166 kişi öldü, 2 bin 950'den fazla kişi yaralandı.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1387 kişi öldü, 2 bin 326 kişi yaralandı.

Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde süren kurtarma çalışmalarında, Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları da yer alıyor.



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