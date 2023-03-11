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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 47 bin 975 kişi hayatını kaybetti

İsa Toprak  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 47 bin 975 kişi hayatını kaybetti

Ankara
AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 47 bin 975 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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