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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 642 kişi hayatını kaybetti

Ferdi Türkten   | 18.02.2023
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 642 kişi hayatını kaybetti

Ankara
AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 642 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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