İskenderun'daki "Gönül Mutfağı"nda depremin ikinci yılı dolayısıyla helva kavruldu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül Mutfağı"nda, afetin ikinci yılı dolayısıyla helva hazırlandı.
Hatay
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı kapsamında, İbrahim Çeçen Konteyner Kenti'ndeki mutfakta helva kavruldu.
Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 3 bin 500 kap helvanın vatandaşlara dağıtımına başlandı.
Gönül Mutfağı'nın kurucularından Kadir Sancar, AA muhabirine, afette yaşamını yitirenler için dua ettiklerini söyledi.
Acılarının taze olduğunu dile getiren Sancar, "Hazırladığımız helvamızı deprem mezarlığı, konteyner kentler ve farklı mahallelerde paylaşacağız. Gücümüz yettiğince insanlara umut olmaya gayret edeceğiz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.