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Gündem, Asrın felaketi

İskenderun'daki "Gönül Mutfağı"nda depremin ikinci yılı dolayısıyla helva kavruldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül Mutfağı"nda, afetin ikinci yılı dolayısıyla helva hazırlandı.

Ali Kemal Zerenli  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
İskenderun'daki "Gönül Mutfağı"nda depremin ikinci yılı dolayısıyla helva kavruldu Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı kapsamında, İbrahim Çeçen Konteyner Kenti'ndeki mutfakta helva kavruldu.

Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 3 bin 500 kap helvanın vatandaşlara dağıtımına başlandı.

Gönül Mutfağı'nın kurucularından Kadir Sancar, AA muhabirine, afette yaşamını yitirenler için dua ettiklerini söyledi.

Acılarının taze olduğunu dile getiren Sancar, "Hazırladığımız helvamızı deprem mezarlığı, konteyner kentler ve farklı mahallelerde paylaşacağız. Gücümüz yettiğince insanlara umut olmaya gayret edeceğiz." dedi.

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