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Gündem, Asrın felaketi

İskenderun'da hırsızlık ve yağma olaylarına karşı denetimler sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde güvenlik güçleri, hırsızlık ve yağma olaylarını önlemek amacıyla aralıksız denetim yapıyor.

İbrahim Halil Aktürk   | 15.02.2023
İskenderun'da hırsızlık ve yağma olaylarına karşı denetimler sürüyor Fotoğraf: Murat Şengül/AA

Hatay

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçede jandarma, polis ve sahil güvenlik ekipleri, ortak çalışmayla asayişi sağlıyor.

İlçenin her noktasında aralıksız devriye görevini yürüten ekipler, hırsızlık ve yağma olaylarına karşı enkaz alanlarında ve hasar gören binaların önünde nöbet tutuyor.

Ekipler birçok noktada şüpheli görülen araçları durdurarak sürücü ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama sorgulaması gerçekleştiriyor.

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