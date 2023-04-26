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Hataylı şarkıcı Karsu kentin kültürel mirasına sahip çıkmayı amaçlıyor

Yaşamını Amsterdam'da sürdüren Hataylı şarkıcı, piyanist, besteci ve söz yazarı Karsu, lezzetli tarifleri kişisel hikayelerle birleştirdiği ilk yemek kitabıyla Hatay'ın ve ailesinin kültürel mirasına sahip çıkmayı hedefliyor.

Aişe Hümeyra Akgün  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Hataylı şarkıcı Karsu kentin kültürel mirasına sahip çıkmayı amaçlıyor

İstanbul

Adını Hatay'ın Karsu köyünden alan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çok sayıda akrabasını kaybeden ünlü müzisyenin hazırladığı "Karsu'nun Mutfağı" kitabından elde edilecek gelirin tamamı, sanatçının yeni kurduğu Karsu Vakfı üzerinden aracısız olarak depremzedelere aktarılacak.

Düşbaz Kitaplar logosuyla, Ayrıntı Yayınlarının kendi sitesinden 5 Mayıs'ta ön siparişe açılacak kitap, Hollanda'da haftalarca en çok satanlar listesinin birinci sırasında yer aldı.

Carnegie Hall gibi dünyaca ünlü birçok konser salonunda sahne alan, Türkiye'de de beğenilen Karsu, birkaç yıldır televizyon kanalı 24Kitchen'da Türk yemekleri hazırlayıp, pişirerek sunuculuk yapıyor.

Ünlü müzisyenin ilk eseri "Karsu'nun Mutfağı'nda" Türkiye'nin zengin mutfak kültüründen sevdiği 77 tarif, kişisel hikayelerle harmanlanarak, okurları Hatay ve İstanbul arasında bir mutfak yolculuğuna çıkarıyor.

Kitapta, sebze yemeklerinden balığa, et tariflerinden meze tabaklarına, pratik yemeklerden kahvaltıya kadar çeşitli tarifler, ödüllü fotoğrafçı Remko Kraaijeveld'in ve Elvan Ünlü'nün fotoğraflarıyla sunuluyor.

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