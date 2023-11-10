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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'daki depremde yıkılan binanın müteahhidi Özat Ankara'da yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bazı binaların müteahhidi Mehmet Özat, depremde ailesinden 9 kişiyi kaybeden Sinem Boyacı'nın ihbarıyla gözaltına alındı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı, Aykut Karadağ  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Hatay'daki depremde yıkılan binanın müteahhidi Özat Ankara'da yakalandı Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

Antakya'da, müteahhitliğini yaptığı ve depremde çöken binalarda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi üzerine ilçeden kaçan Özat hakkında "yakalama kararı" çıkarıldı.

Aradan geçen sürede bulunamayan Özat, bugün öğle saatlerinde Bilkent'teki alışveriş merkezinin açık otoparkında beklerken görüldü. Özat'ın yaptırdığı binanın depremde yan taraftaki binanın üzerine yıkılması sonucu ailesinden 9 kişiyi kaybeden Sinem Boyacı, bu sırada kimliğini sorduğu Özat ile diyaloğunu cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Boyacı ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alan Özat, Beytepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Burada ifadesi alınan Özat, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Sinem Boyacı o anları anlattı

Depremde yakınlarını kaybeden Sinem Boyacı, gazetecilere yaptığı açıklamada alışveriş merkezinde stant açtığını belirterek, Özat'ı bu sırada karşıdan gelirken fark ettiğini söyledi.

Yanına yaklaştığında saati sorduğunu, yakından görünce Mehmet Özat olduğu kanaatine vardığını ifade eden Boyacı, "Ona 'Mehmet Özat mısın' diye sordum. Önce 'değilim' dedi sonra kimliğini görmek istedim ve itiraf etti. Polisi çağıracağımı söyledim çünkü 9 aydır kaçıyor ve birçok insanın kendi ailemden de 9 kişinin kaybına sebep olan bir insan. Adalete teslim etmek istedim. Kaçmaya çalıştı, tuttum sonra da polise teslim ettim." şeklinde konuştu.

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