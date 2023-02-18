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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremin 296. saatinde enkazdan 3 kişiyi sağ çıkaran Kırgız ekip o anı anlattı: Gerçekten çok sevindik

Hatay'da depremin 296. saatinde biri çocuk 3 kişiyi enkazdan sağ çıkaran Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığına bağlı arama kurtarma ekibinin komutanı Albay Rısbek Coldoşbayev, "Enkazdakilere sağ ulaştığımızda gerçekten çok sevindik." dedi.

Muhammet Tarhan, Mustafa Deveci, Nazir Aliyev Tayfur   | 18.02.2023
Hatay'da depremin 296. saatinde enkazdan 3 kişiyi sağ çıkaran Kırgız ekip o anı anlattı: Gerçekten çok sevindik Fotoğraf: Eşref Musa - AA

Ankara

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından, biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.

Enkazdan sağ çıkarılan Samir Muhammed Accar ve eşi ambulansla hastaneye kaldırılırken çocukları ise enkazdan çıkarıldıktan sonra yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığına bağlı arama kurtarma ekibinin komutanı Coldoşbayev, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki deprem bölgelerinde 187 kişilik Kırgız arama kurtarma ekibi olarak 11 günden beri çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Coldoşbayev, Hatay'daki çalışmaların 3'üncü gününde olduklarını söyledi.

Coldoşbayev, saat 10.30'da enkazdan 3'ü sağ olmak üzere 5 kişiyi çıkardıklarını belirterek "Bu 11 günde toplam 8 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkarmış olduk." dedi.

Kırgız ekibinin komutanı Coldoşbayev, şöyle devam etti:

"Bu enkazın başına sabah 08.00'de geldik. Arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada ses aldık. Bunun üzerine çalışmalarımızı hızlandırarak 3 kişiye sağ, 2 kişinin de cansız bedenine ulaştık. Kişilere sağ ulaştığımızda gerçekten çok sevindik." diye konuştu.

Coldoşbayev, deprem felaketinin yaşanmasının ardından arama kurtarma ekibi olarak Türkiye'ye yardıma geldiklerini belirterek "Türk halkının çok sabırlı olduğunu gördük, bu da bizi çok duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

Çevrede bulunan vatandaşlar, 3 kişiyi enkazdan sağ çıkaran Kırgız ekipleri tebrik edip onlarla kucaklaştı.

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