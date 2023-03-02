Dolar
18.89
Euro
20.04
Altın
1,837.29
ETH/USDT
1,629.70
BTC/USDT
23,345.00
BIST 100
5,266.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremden etkilenen hayvanların bakımları yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Hatay'da yıkılan binaların enkazından çıkarılan evcil hayvanların ve depremden etkilenen sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri üç merkezde yapılıyor.

Cihan Okur   | 02.03.2023
Hatay'da depremden etkilenen hayvanların bakımları yapılıyor

Hatay

Hatay'da görev yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı koordinasyonunda, enkazdan kurtarılan kedi ve köpekler başta olmak üzere evcil hayvanlar ve sokak hayvanları, Antakya Hayvan Barınağı, İskenderun geçici hayvan bakım evi ve Kırıkhan geçici hayvan bakım evine getiriliyor.

Burada yaralarına bakılan ve rehabilite edilen hayvanlar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının barınaklarına gönderiliyor.

Ayrıca gönüllüler ve veterinerler tarafından gönderilen mamalar vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Türk Veteriner Hekimler Birliğinin koordinasyonunda gerekli planlamalar yapıldığını söyledi.

İlk etapta, ilde bulunan mevcut hayvan barınaklarındaki sokak hayvanlarının çeşitli illerdeki hayvan barınaklarına sevk edildiğini anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Ayrıca sahipsiz kalan başta pitbull ve benzeri saldırgan ırklar olmak üzere, sokakta kalan hayvanların daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için toplatılmalarına başlanmıştır. Bu çalışma ile hem hayvan refahı esas alınmakta, hem de hayvandan insana geçmesi muhtemel hastalıkların önlenmesi hedeflenmektedir. Yapılan planlama çerçevesinde 3 temel hayvan toplama ve sevk merkezi belirlenmiştir. Planlanan çalışmalar kapsamında, belirtilen bölgelerden toplanan hayvanlar ilgili barınak ve bakım evlerine hızla toplanacak, kapasiteleri dolmaya yakın olduğunda ise uygun çevre illerdeki hayvan barınaklarına transfer edileceklerdir."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarihi Maraş Çarşısı esnafı depremin ardından yeniden kepenk açmaya başladı
Hatay'da depremden etkilenen hayvanların bakımları yapılıyor
İzmir Körfezi'nde çok sayıda yeni fay tespit edildi
TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü
Deprem nedeniyle Malatya'nın Darende ilçesinde yarıklar oluştu

Benzer haberler

Hatay'da depremden etkilenen hayvanların bakımları yapılıyor

Hatay'da depremden etkilenen hayvanların bakımları yapılıyor

İzmir Körfezi'nde çok sayıda yeni fay tespit edildi

Deprem nedeniyle Malatya'nın Darende ilçesinde yarıklar oluştu

Iğdır'da koruma altındaki çocuklar topladıkları parayla depremzede akranlarını giydirecek

Iğdır'da koruma altındaki çocuklar topladıkları parayla depremzede akranlarını giydirecek
Kahramanmaraş'ta depremde oluşan devasa yarık havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta depremde oluşan devasa yarık havadan görüntülendi
Afganistan'daki Türkmen ve Özbek kadınlar takılarını depremzedelere gönderdi

Afganistan'daki Türkmen ve Özbek kadınlar takılarını depremzedelere gönderdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet