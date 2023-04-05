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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmalarına 48 mahallede devam edildi.

Salim Taş  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Erdal Türkoğlu / AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ekipler hasarlı binaların yıkımını sürdürdü.

Enkaz kaldırma çalışmalarına da devam eden ekipler, bu alanlardaki molozları da kamyonlara yükleyerek belirlenen alanlara götürdü.

Çalışmalar, Antakya'daki Narlıca, Maşuklu, Akcurun, Açıkdere, Kuruyer, Gökcegöz, Mansurlu, Hacı Ömer Alpagot, Fevzi Çakmak, Haraparası, Küçükdalyan, Orhanlı, Kışlasaray, Emek, Aksaray, General Şükrü, Ürgen Paşa, Gazi, Altınçay, Akevler, Cebrail, Esenlik, Esentepe, Kuzeytepe, Saraykent, Serinyol, Maraşboğazı, Ovakent, Dikmece, Karaali, Güzelburç, Akçova, Derince, Büyükdalyan, Melekli, Apaydın, Bozüyük, Tanışma, Bitiren, Üzümdalı, Aşağıoba, Paşaköy, Suvatlı ile Defne ilçesindeki Harbiye, Sümerler, Çekmece, Turunçlu ve Subaşı mahallelerinde yürütüldü.

Bazı depremzedeler de enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bina önlerinde ve çevresinde bekledi.

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