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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ay sonuna kadar 7 bine yakın ev hak sahiplerine teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Depremlerin ardından Hatay'da yapımına başlanan 45 bin 186 bağımsız bölümün inşasının devam ettiğini, ay sonuna kadar 6 bin 979 evin hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
Hatay'da ay sonuna kadar 7 bine yakın ev hak sahiplerine teslim edilecek

Ankara
02.12.2023


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vakit kaybetmeden bölgede yapımına başlanan konut ve köy evlerinin inşası aralıksız sürüyor. Depremlerde en fazla hasar gören Hatay'da yöresel ve yatay mimariye uygun, mahalle kültürünü yansıtan afet konutları ve köy evleri inşa ediliyor.

Kırıkhan ilçesinde 40 bloktan oluşan projenin 35'inin betonarme imalatları tamamlandı. İnce imalatların devam ettiği evlerde, altyapı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Projenin içinde yaşam alanlarının yanı sıra peyzaj ve çocuk oyun alanları da bulunuyor.

"Hatay'ı ayağa kaldırmak boynumuzun borcu"

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'ımızda, 45 bin 186 bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Bu ay sonuna kadar; 6 bin 219 konut ile 760 köy evi olmak üzere toplam 6 bin 979 evimizi hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kırıkhan'da deprem konutlarının inşasında son aşamaya geldiklerini aktaran Özhaseki, yatay ve yöresel mimariye uygun evlerin anahtar teslimini bu ay gerçekleştireceklerini, Hatay'ı ayağa kaldırmanın boyunlarının borcu olduğunu kaydetti.

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