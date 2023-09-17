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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam etti.

Salim Taş  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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