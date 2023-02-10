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Adıyaman’da Göçer Apartmanında kurtarma çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesindeki Safa Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma ekipleri, Malatya Özalper mahallesi Hayat Sitesi enkazında Muzaffer Öğüt için kurtarma çalışması yapılıyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 66 yaşındaki Murat Vural, 103 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.
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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da enkazdan çıkarılan yaralılar ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

"Asrın felaketi"nde Adıyaman'daki enkazdan kurtarılan yaralılar, Sağlık Bakanlığının ambulans helikopteriyle hastaneye sevk edildi.

İsmail Kaya   | 10.02.2023
Adıyaman'da enkazdan çıkarılan yaralılar ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Adıyaman

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'ın Kuyucak köyünde enkazdan köylülerin yardımıyla çıkarılan yaralılar, kara yolu ulaşımının kapanması üzerine hastaneye gönderilemedi.

Acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye ambulans helikopter yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, 85 ve 35 yaşlarındaki iki kadın yaralıyı, Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

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