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THY, bugün deprem bölgesinden yaklaşık 27 bin kişiyi tahliye edecek

Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesinden bugün yapacağı uçuşlarla 26 bin 699 kişiyi taşıyacak.

Kenan Irtak   | 10.02.2023
THY, bugün deprem bölgesinden yaklaşık 27 bin kişiyi tahliye edecek

İstanbul

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün için planladığımız 150 tahliye seferiyle 26 bin 699 vatandaşımızı taşıyacağız. Tahliye operasyonunun başladığı 6 Şubat'tan gün sonuna kadar toplam 709 seferle 125 bin 957 kişiyi tahliye etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

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