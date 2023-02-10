THY, bugün deprem bölgesinden yaklaşık 27 bin kişiyi tahliye edecek
Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesinden bugün yapacağı uçuşlarla 26 bin 699 kişiyi taşıyacak.
İstanbul
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün için planladığımız 150 tahliye seferiyle 26 bin 699 vatandaşımızı taşıyacağız. Tahliye operasyonunun başladığı 6 Şubat'tan gün sonuna kadar toplam 709 seferle 125 bin 957 kişiyi tahliye etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.
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Bugün için planladığımız 150 tahliye seferiyle 26.699 vatandaşımızı taşıyacağız.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) February 10, 2023
Tahliye operasyonunun başladığı 6 Şubat’tan gün sonuna kadar toplam 709 seferle 125.957 kişiyi tahliye etmiş olacağız. pic.twitter.com/ZWmoloY9BB