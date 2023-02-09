Bakan Kirişci, deprem bölgelerindeki barajlardaki incelemelerin devam ettiğini bildirdi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem bölgelerindeki barajlarda incelemelerin havadan ve karadan devam ettiğini belirtti.
Ankara
Kirişci, helikopterle yaptığı incelemelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Atatürk Barajı’nın da aralarında bulunduğu deprem bölgelerindeki barajlarımızda havadan ve karadan incelemelerimiz devam ediyor.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) February 9, 2023
Her türlü tedbiri alıyoruz. Ekiplerimiz incelemelerini aralıksız sürdürecek. pic.twitter.com/BQBxxpUbJx
Bakan Kirişci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Atatürk Barajı'nın da aralarında bulunduğu deprem bölgelerindeki barajlarımızda havadan ve karadan incelemelerimiz devam ediyor. Her türlü tedbiri alıyoruz. Ekiplerimiz incelemelerini aralıksız sürdürecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.