Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan alınan depremzedeler Ankara'ya getirildi
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye intikali için tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, aralarında anne ve çocuğunun da bulunduğu 8 yaralıyı daha Ankara'ya getirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen uçak, Kahramanmaraş'tan aldığı 8 afetzedeyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.
Aralarında anne ve çocuğunun da bulunduğu depremzedeler, uçaktan indirildikten sonra apronda bekletilen ambulanslarla Ankara Bilkent ve Etlik şehir hastanelerine sevk edildi.
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