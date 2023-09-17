TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis memuru Murat Akpınar için taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kayseri'de görevi esnasında şehit olan polis memuru Murat Akpınar'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve emniyet teşkilatına baş sağlığı dileklerini iletti.
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit polis memuru Murat Akpınar için taziye mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, mesajında, Kayseri'de görevi esnasında şehit olan polis memuru Murat Akpınar'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve emniyet teşkilatına baş sağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.