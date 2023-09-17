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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis memuru Murat Akpınar için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kayseri'de görevi esnasında şehit olan polis memuru Murat Akpınar'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve emniyet teşkilatına baş sağlığı dileklerini iletti.

Ali Kemal Akan  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis memuru Murat Akpınar için taziye mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit polis memuru Murat Akpınar için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, mesajında, Kayseri'de görevi esnasında şehit olan polis memuru Murat Akpınar'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve emniyet teşkilatına baş sağlığı dileklerini iletti.

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