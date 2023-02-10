Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Dıng'dan Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine taziye ziyareti
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Dıng Li, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle taziye dileklerini iletmek üzere Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Pekin
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ile görüşen Bakan Yardımcısı Dıng, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden gönderilen arama kurtarma ekiplerinin de Türkiye'ye ulaştığını aktaran Dıng, "Umarız onların da katılımıyla Çin'den gönderilen ekipler, zaman kaybetmeden daha fazla Türk vatandaşını kurtarabilir." dedi.
Dıng, “asrın felaketi” olarak nitelenen, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremler için Büyükelçilikte açılan taziye defterine şunları kaydetti:
"Türkiye'deki depremlerde hayatı kaybedenler için taziyelerimi iletiyorum, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. Türk halkının felaketin üstesinden geleceğine ve yurtlarını en kısa sürede yeniden inşa edeceğine inanıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.