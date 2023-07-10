Dolar
26.08
Euro
28.68
Altın
1,925.67
ETH/USDT
1,879.00
BTC/USDT
30,358.00
BIST 100
6,270.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay’da depremzede besicilere 1420 küçükbaş hayvan desteği

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayvanları telef olan 73 besiciye 1420 küçükbaş verildi.

Hüseyin Yıldız  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Hatay’da depremzede besicilere 1420 küçükbaş hayvan desteği Fotoğraf: Hüseyin Yıldız - AA

Hatay

Kırıkhan Hayvan Pazarı'nda düzenlenen programda, "asrın felaketi"nden etkilenen besicilere küçükbaş hayvan dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, depremin ardından zarar tespiti için gerekli adımların hızla atıldığını söyledi.

Çalışmaların hayvan kayıt sistemi üzerinden yapıldığını belirten Çolakoğlu, "İlimizde toplam 7 bin 229 hayvanımızın telef olduğu tespiti yapıldı. Hayvanlarımızdan şu ana kadar 3 bin 42'sini Hassa ilçemizde dağıttık. Bugün de 73 besicimize 1420 küçükbaş hayvanımızın teslimatını yapıyoruz." diye konuştu.

Çolakoğlu, teslimatı yapılacak diğer küçükbaş hayvanları da tarımsal işletmelerden sağlayıp dağıtmaya devam edeceklerini aktardı.

Hatay Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Bağrıyanık da üreticilerin zararlarının hızla karşılanmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayvan dağıtım programına TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay’da depremzede besicilere 1420 küçükbaş hayvan desteği
İçişleri Bakanı Yerlikaya, selden etkilenen Zonguldak'ta konuştu: Barajlarımızdaki doluluk makul seviyeye iniyor
Depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti
NATO zirvesi öncesi Türkiye ve ABD arasındaki üst düzey temas devam ediyor

Benzer haberler

Hatay’da depremzede besicilere 1420 küçükbaş hayvan desteği

Hatay’da depremzede besicilere 1420 küçükbaş hayvan desteği

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Hataylı topoğraf depremde ölmediğini kanıtlamaya çalışıyor

Şili'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Şili'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İskenderun Körfezi'nde hortum oluştu

İskenderun Körfezi'nde hortum oluştu
Depremlerden etkilenen Çelikhan'da ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı

Depremlerden etkilenen Çelikhan'da ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet