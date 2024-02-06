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Dünya, Asrın felaketi

Güney Koreli şirket 6 Şubat depremleri için anma töreni düzenledi

Sağlık alanında faaliyet gösteren Güney Koreli bir firma, yöneticileri ve çalışanlarının katılımıyla 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri için anma töreni düzenledi.

İsa Toprak  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Güney Koreli şirket 6 Şubat depremleri için anma töreni düzenledi

Ankara
06.02.2024


Firma, anma töreninden görüntülere yer verdiği bir videoyu da kamuoyuyla paylaştı. Videoda, Türkiye saati ile 04.17'de yönetici ve çalışanların saygı duruşunda bulunduğu, Türkiye ve Güney Kore bayraklarının yarıya indirildiği görüldü.

Videoda, şirketin CEO'su Kwang Bum Park "asrın felaketinin" birinci yılında Türkiye ve Türk halkına destek mesajı paylaştı.

Türkiye'nin acısının kendilerinin de acısı olduğunu ifade eden Park, "Her şey düzelinceye kadar tüm kalbimiz ve içtenliğimizle Türkiye'nin yanındayız. Geçmiş olsun Türkiye." ifadelerini kullandı.

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