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Güneş enerjisi dernekleri deprem bölgesine 12 bin güneş paneli gönderecek

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Genel Sekreteri Erkan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ortaya çıkan acil elektrik ihtiyacının karşılanması için 12 bin güneş panelinin depremden etkilenen bölgelere gönderileceğini bildirdi.

Gülşen Çağatay, Gökçe Topbaş   | 15.02.2023
Güneş enerjisi dernekleri deprem bölgesine 12 bin güneş paneli gönderecek

Ankara

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER), GENSED ve Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) ile birlikte depremin ilk anından itibaren ihtiyaç ve stok listesi hazırladıklarını ve üye şirketlerle bu ihtiyaçların temini için çalıştıklarını söyledi.

Afet bölgesindeki sıkıntıların atlatılabilmesi için ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Erkan, ilk etapta ortaya çıkan enerji gereksiniminin karşılanması adına yer ya da çatıya kurulacak güneş paneli, inverter ve batarya gibi cihazların stok sayısının çıkarıldığını ve ihtiyaç duyulan bölgelere gönderilmesi için hazırlandığını dile getirdi.

Erkan, söz konusu panel ve ekipmanların kolaylıkla kurulumunun sağlanabildiğinin ancak ilk kurulumunun GENSED, GÜNDER ve GÜYAD bünyesinde yer alan şirketlerde çalışan teknik personel tarafından ücretsiz olacak yapılacağının altını çizerek, "Bu ekipmanlardan ilk 4 bin adedi 1000 konteynerin elektrik ihtiyacını karşılamak için önceden gönderilecek. Ekipmanların bölgeye sağlıklı bir şekilde taşınmasının sorumluluğu da bizim derneklerimizde. Bir konteynerde dört panel bulunacak. Bu panellerin sağladığı elektrikle ilk etapta aydınlatma, telefon şarjları, haber alma ve A+ enerji verimliliğine sahip buzdolaplarını çalıştırılabileceğiz. Hedefimiz 3-4 panelin bir arada olduğu 3-4 kilovatlık inverterlerin ve bataryaların bulunduğu sağlıklı elektrik üreten sistemleri kurmak. Böylelikle bir konteynerde en azından belli bir süre için elektrik ihtiyacı karşılanacak. Güneşin olduğu zamanlarda ısınmaya da yardımcı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Panel ve ekipman maliyetlerinin bir kısmının bölgedeki halka hibe edildiğini, bir kısmının ise AHBAP gibi yardım kuruluşları tarafından karşılandığını vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

"Bölgede yardım kuruluşlarından talep gelmesi halinde dernek olarak ekipmanlar elimize geçtikçe bölgeye göndereceğiz. Şimdilik 3 bin konteyner için AHBAP Derneğinden talep geldi ve bu dernek ilk etapta 1000 konteyner için 4 bin panel talepte bulundu. Kalan paneller için çalışmalarımız devam ediyor. Toplamda bölgeye 12 bin güneş panel sistemini göndereceğiz. Bu panellerin kapasitesinin 400 ile 500 vat olması planlanıyor. GENSED kurulduğu 2009'da özellikle off-grid santraller alanında uzmanlaşmıştı. Şu an sistemler daha modern ve çoğu on-grid yani şebekeye bağlı sistemler. Bu sektörde kazandığımız uzmanlığımızı afet bölgesinde halkımıza yansıtmak ve onlara desteğimizi göstermek istiyoruz."

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