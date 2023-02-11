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Adıyaman’da Turgut Reis Mahallesi’nde bulunan enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bulunan enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10'uncu Tanker Üs Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerde bulundu - VTR
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Gündem, Asrın felaketi

Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Adsız Günebakan   | 11.02.2023
Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Gaziantep

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kentte yıkılan binalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İncelemelerde, yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen teknik bilirkişi heyetlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.

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