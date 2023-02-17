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Gündem, Asrın felaketi

Gaziantep Valiliği ev taşıma ücretine azami sınır koydu

Gaziantep Valisi Davut Gül, ev taşıma bedeline azami sınır getirdiklerini açıkladı.

Mehmet Akif Parlak   | 17.02.2023
Gaziantep Valiliği ev taşıma ücretine azami sınır koydu Fotoğraf: Fecri Barlık/AA

Gaziantep

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından bazı mağdurlar üzerinden haksız kazanç elde etmesi yönünde ihbarlar alındığını belirtti.

Bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını ifade eden Gül, "Maalesef bazı ahlaksızlar, depremzedeleri sömürmek istiyor. İlçe içerisinde ev taşıma ücreti azami 6 bin liradır. İslahiye-Gaziantep arası 9 bin, Nurdağı-Gaziantep arası 8 bin, ev taşıma asansör bedeli bin lira olarak sınırlandırılmıştır. Aksi durumlarda misliyle geri alınacaktır."

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