Spor, Futbol

Gaziantep FK, deplasmanda 6 maçtır kaybetmiyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, deplasmanda oynadığı son 6 maçını da kaybetmedi.

Ömer Faruk Salman  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Gaziantep FK, deplasmanda 6 maçtır kaybetmiyor

Gaziantep

Ligin ikinci haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda dış sahada Kasımpaşa'yı 3-2, Fatih Karagümrük'ü 2-0, Zecorner Kayserispor'u 3-0 yendi, Trabzonspor ile 1-1, ve Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Dün, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde çıktığı son 6 dış saha karşılaşmasından puan almayı başardı.

Bayo son 4 karşılaşmada 5 gol attı

Gaziantep ekibinin sezon başında Lille'den kiraladığı Muhammed Bayo, takımını gol yollarında sırtlamaya devam ediyor.

Dün Beşiktaş karşısında 2 gol atan ve ligdeki gol sayısını 6'ya çıkaran Gineli santrafor, son 4 karşılaşmada 5 gol atmayı başardı.

Takımın en çok gol atan oyuncusu olan Bayo, Zecorner Kayserispor ağlarını 2, Çaykur Rizespor ve Hesap.com Antalyaspor filelerini de birer kez havalandırdı.

Kaleci Zafer Görgen kurtarışlarıyla dikkati çekti

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan kiralanan kaleci Zafer Görgen, Beşiktaş karşısında yaptığı 11 kurtarışla dikkati çekti.

Bu sezon 6 karşılaşmada forma giyen 25 yaşındaki kaleci, kalesinde 9 gole engel olamadı.

