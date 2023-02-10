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insana dair, Asrın felaketi

Elazığlı gençler Türk Kızılay çatısı altında deprem bölgelerine yardım eli uzatıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen bölgelerine Elazığ'dan yaklaşık 2 bin 500 genç, Türk Kızılay çatısı altında yardım eli uzatıyor.

İsmail Şen   | 10.02.2023
Elazığlı gençler Türk Kızılay çatısı altında deprem bölgelerine yardım eli uzatıyor Fotoğraf: İsmail Şen/AA

Elazığ

Elazığ'da Sivrice merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi yaşayan Elazığlı gençler, merkezi Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen iller için Kızılay çatısı altında başlatılan yardım seferberliğine destek veriyor.

Genç Kızılay çatısı altında bir araya gelen gönüllü gençler, başlatılan yardım kampanyasıyla devletin, hayırseverlerin ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle tedarik edilen temel gıda ve yaşam malzemelerini "asrın felaketi"ni yaşayan depremzedelere ulaştırıyor, deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerinde yer alıyor.

Vali Ömer Toraman tarafından deprem bölgelerine uğurlanan gönüllü gençler, aldıkları görevleri canla başla yerine getiriyor.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi Başkan Yardımcısı Hasan Üstündağ, AA muhabirine, kentte başlattıkları yardım kampanyasına herkesin destek olduğunu ve olmaya devam ettiğini söyledi.

"Vatandaşlarımız akın akın, evinde ekmek yapan, çocuğunun montunu alan veya çocuğunun isteği üzerine kumbarasını alan Kızılay Elazığ şubemize geliyor, elindeki imkanlarla depremzedelere destek olmaya çalışıyor." ifadelerini kullanan Üstündağ, destek olanlara teşekkür etti.

Üstündağ, şöyle konuştu:

"Daha önce depremi iliklerimize kadar hissettik, depremzedeleri çok iyi anlıyoruz, neye ihtiyaçları var çok iyi biliyoruz. Deprem bölgelerinde görevlendirilen yaklaşık 2 bin 500 genç, depremzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için başta Kızılay olmak üzere ilgili diğer kurumlar tarafından yürütülen yardım faaliyetlerine katılıyor. Gerek sahada gerek şubede gelen yardımları takip ediyoruz. Yardımları alıyoruz ve uygun bir şekilde deprem bölgelerine göndermeye çalışıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin."

Şube olarak şu ana kadar deprem bölgelerine 20 kamyon ve 5 tır yardım gönderdiklerini bildiren Üstündağ, özel araçlarıyla yardımları ulaştıran gönüllülerin de bulunduğunu kaydetti.

"Depremzedelere yardım etmek için seferber olduk"

Genç Kızılay gönüllüsü Yusuf Samet Kaya, 2020 depreminde yaşadıkları acıları ve zorlukları bugün Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yaşadığını dile getirdi.

Onların içinde bulunduğu zorlukların farkında olan Elazığlı gençler olarak depremin yaralarını sarmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını anlatan Kaya, "Depremzedelere yardım etmek için seferber olduk. Deprem bölgelerine gideceğiz." dedi.

Doğukan Bakır, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin acısını hep birlikte yaşadıklarını dile getirerek, "Türkiye'nin birlik olma vaktidir. Hep birlikte bu depremin yaralarını da Allah'ın izniyle saracağız." ifadelerini kullandı.

Elif Kaya da afetten etkilenen depremzedelerin yaraları sarılıncaya kadar yanlarında olacaklarını ve onlara destek vereceklerini kaydetti.

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