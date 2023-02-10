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Sağlık, Asrın felaketi

DSÖ'den Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen 400 bin kişiye sağlık malzemesi desteği

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği iller ve Suriye'de sarsıntılardan etkilenen bölgelerde yaklaşık 400 bin kişinin faydalanacağı sağlık malzemesi desteği sağladığını açıkladı.

Muhammet İkbal Arslan   | 10.02.2023
DSÖ'den Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen 400 bin kişiye sağlık malzemesi desteği

Cenevre

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, DSÖ'nün, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen yıkıcı depremlerle mücadeleyi desteklemek için 72 ton sağlık ve acil ameliyat malzemesi teslim ettiği kaydedildi.

"İlk charter uçak Türkiye'ye doğru 9 Şubat'ta havalandı ve bu uçak 37 ton hayat kurtarıcı malzeme taşıyor. Suriye'ye 35 ton sağlık malzemesi taşıyacak uçağın bugün yerine ulaşması bekleniyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, bu hayat kurtarıcı malzemelerin 100 bin kişinin tedavi ve bakımının yanı sıra 120 bin acil cerrahi müdahale için kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, DSÖ'nün yaklaşık 37 ton sağlık malzemesini taşıyan üçüncü uçağın ise 12 Şubat'ta Suriye'ye ulaşmasının planlandığı ve bununla birlikte depremden etkilenen 300 bin kişinin daha sağlık ihtiyaçlarına cevap verilmesinin hedeflendiği bildirildi.

"Zamana karşı mücadele ediyoruz"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu hayat kurtarıcı sağlık malzemeleri, Türkiye ve Suriye'deki yaralıların tedavisi ve bu trajediden etkilenen herkese acil bakım sağlanması için kritik öneme sahip." ifadesini kullandı.

Hayatta kalanların dondurucu soğuklar, devam eden artçı sarsıntılar ve diğer sorunlarla mücadele ettiğini belirten Ghebreyesus, hayat kurtarmak için zamana karşı mücadele ettiklerini kaydetti.

Açıklamada, DSÖ'nün Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere toplamda 110 ton sağlık malzemesini hızlı şekilde temin ettiği de vurgulandı.

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