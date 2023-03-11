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Gündem, Asrın felaketi

Doğu Anadolu Fayı Gölbaşı segmentinde zemin etüdü için sondaj çalışması yapılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Gayrimenkul Değerleme AŞ (GEDAŞ) ekiplerince 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zemin etüdü için sondaj çalışması yürütülüyor.

İlyas Gün, Recep Bilek  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Doğu Anadolu Fayı Gölbaşı segmentinde zemin etüdü için sondaj çalışması yapılıyor Fotoğraf: Recep Bilek/AA

Adıyaman

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Gölbaşı ilçesinde GEDAŞ ekipleri tarafından zemin etüdü için sondaj çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda Doğu Anadolu Fayı Gölbaşı segmentinde belirlenen 91 noktada 10 ila 40 metre derinlikten sondaj ile toprak numunesi alınıyor. Numuneler, incelenmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı laboratuvarına gönderilecek.

Sondaj çalışmasına katılan jeoloji mühendisi Satılmış Akın, AA muhabirine, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda kırıklar sebebiyle toprakta sıvılaşma ve binalarda oturma problemlerinin ortaya konulması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Depremlerden sonra zeminde fay kırıkları neticesinde sıvılaşmayla karşılaşıldığına dikkati çeken Akın, "Depremlerde binalarda 2-3 metre oturmalar meydana gelmiş. Oturma meydana gelmeyen yerlerde ise zeminde sıvılaşma olmuş. Bu çalışmalar neticesinde zemin ile ilgili raporlar hazırlayacağız ve zemin iyileştirme yöntemleri önereceğiz. Bu doğrultuda zemin iyileştirmesi yapılmadan, bina-zemin ilişkisi ortaya konulmadan yapılaşmanın tekrar yapılamamasını öngöreceğiz." dedi.

Akın, sondaj çalışmasıyla belirlenen noktalardan toprak numuneleri alındığını, bunların laboratuvarlarda inceleneceğini belirterek, "Ona göre hesaplamalarını, teknik değerlendirmelerini yapacağız. Raporlamasını hazırlayıp bakanlığımıza sunacağız." diye konuştu.

Jeoloji mühendisi Sinan Öztürk ise depremlerde Kahramanmaraş'ta jeoloji mühendisi arkadaşlarının da hayatını kaybettiğini anlattı.

Gölbaşı-Türkoğlu segmentinde deprem meydana geldiğini hatırlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Segmentteki fay, Kırıkhan'a kadar uzanıyor. Gölbaşı bu yüzden depremin en kritik yerlerinden biri. Burada bir de sıvılaşma problemi var. Asıl sıkıntı burada. 20 ila 30, bazı pilot noktalarımız var, 40 metreye kadar inip zemin hakkında bir şeyler öğreniyoruz. Hem laboratuvar ortamında hem de sahadaki deneylerle ileride buranın geometrik ve mikro bölgeleme çalışmaları için verilerimizi topluyoruz."

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