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Gündem, Asrın felaketi

Diyarbakır'daki KYK yurtları depremzedeleri misafir ediyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı 3 yurt binasında, kentin farklı noktalarından ve diğer illerden gelen depremzedelere barınma imkanı sağlandı. -

Ömer Yasin Ergin, Ahmet Kaplan   | 19.02.2023
Diyarbakır'daki KYK yurtları depremzedeleri misafir ediyor

Diyarbakir

Merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Diyarbakır'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 491 kişilik 220 ekip hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Evleri orta veya ağır hasarlı olduğu tespit edilen bazı depremzedeler kentte 9 noktada kurulan çadırkentlerde ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı "Halid Bin Velid", "Selahattin Eyyubi" ve "Süleyman Bin Halid" öğrenci yurtlarında misafir ediliyor.

Kahramanmaraş, Adıyaman ve Adana gibi illerden gelen depremzedelere de sıcak bir barınma olanağı sunulan yurtlarda şu ana kadar yaklaşık 4 bin 500 kişi misafir edildi.

Sağlık hizmeti sunulan, sıcak su ve çamaşır yıkama imkanı bulunan, yemek ikramı yapılan yurtta 4 kişilik odalarda kalan depremzedeler sosyal yaşam ve oyun alanlarında da zaman geçirme imkanı buluyor.

"5 yıldızlı otel gibi"

Adıyaman'dan gelerek ailesiyle yurtta kalan Aziz Yıldız, AA muhabirine, depreme uykuda yakalandıklarını, şiddetli sarsıntı hissettiklerini söyledi.

Kentte 3 gün çadırda kaldıktan sonra Diyarbakır'a geldiklerini ifade eden Yıldız, "5-6 aile olarak buraya geldik. Odalarımız ayrı, 4 kişilik. Sıcak suyumuz var. 5 yıldızlı otel gibi. Allah devletimize zeval vermesin. Şu anda iyiyiz, çok şükür." dedi.

Yıldız, depremde yakınlarını kaybettiklerini belirterek, depremin olumsuz etkisinden hala kurtulamadıklarını anlattı.

Eşi ve 3 kızıyla Adıyaman'ın merkez İmamağa Mahallesi'nden gelen Rahime Yıldız ise bir daha böyle bir afetin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Kaldıkları yurdun konforlu olduğunu ve rahat şekilde yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Yıldız, "Adıyaman'da çadıra gitmek zorunda kaldık. Allah'a şükürler olsun ki devlet bize böyle bir destek verdi ve gelip buraya yerleştik. Sıcak suyumuz, yemeğimiz var. Çok şükür rahatımız yerinde. Rabb'im bir daha böyle bir şey göstermesin. Ailemiz ve yakınlarımızla inşallah yine bir araya geleceğiz." diye konuştu.

"Burası bizim için çok iyi"

Eşi ve çocuğuyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Kaynartepe Mahallesinden gelen Gülcan Ilıksu da ağır hasarlı olduğu için evlerine giremediklerini söyledi.

İlk günlerde çadırda kaldıklarını şimdi ise KYK yurdunda barınma imkanı bulduklarını dile getiren Ilıksu, "Çadırda 2 gün kaldım oğlumun ateşi çıktı. Allah razı olsun bizi yurda getirdiler. Burası sıcak, yatakları iyi. Sıcak suyu var, banyo yapabiliyoruz. Oğlum güvenli şekilde oyun oynuyor. Burası bizim için çok iyi." ifadesini kullandı.

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