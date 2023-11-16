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Gündem, Asrın felaketi

Depremzedelerin "yerinde dönüşüm" ile başlattığı konut inşaatları yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'te, Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalanan depremzedelerin yaptırdığı konutlar yükseliyor.

Fırat Özdemir  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Depremzedelerin "yerinde dönüşüm" ile başlattığı konut inşaatları yükseliyor Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

Gaziantep

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının depremin etkilediği 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirdiği projeye başvurular devam ediyor.

Depremzedeler, inşaatların aşamalarına göre 750 bin lira hibe,750 bin-1 milyon lira arasında kredi alarak konutlarını yapmaya başlıyor.

Gaziantep'de de başvuruları onaylanan yaklaşık 300 depremzedenin evlerinin inşaatı sürüyor.

Depremin etkilediği Şehitkamil ilçesi Erikli Mahallesi'nde Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalanan Eren Şenyer, AA muhabirine, proje sayesinde aldığı desteklerle evinin inşaatına devam ettiğini anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin denetimi altındaki müttehittin evini yaptığını ifade eden Şenyer, "Bu kadar hızlı ilerleyeceğini hiç düşünmemiştim. Bizim mahallede 17 proje onaylandı, bir kısmının zemin etüdü yapılıyor bir kısmının ise inşaatı ilerliyor." dedi.

"Evlerin daha iyi bir yaşam olanağı sunacağını düşünüyoruz"

Şenyer, tek katlı ve 150 metrekare büyüklüğünde bir konut inşa ettirdiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Bakanlığın verdiği projelere uygun şekilde ilerliyoruz. Hibe ve kredi için devletimize teşekkür ediyorum. Proje kapsamında 'evler biraz geç olacak' diye bir algı oluşmuştu. İşin içerisindeyiz ve kesinlikle öyle bir durum yok. Bakanlık aşama aşama inşaatı bizzat gelip denetliyor, her şey eksiksiz ve hızlı bir şekilde insanların kışı konutlarda geçirmesi için ivedilikle yapılıyor. Proje harika, kırsal bölgedeyiz ve bu evlerin daha iyi bir yaşam olanağı sunacağını düşünüyoruz."

"Projeden memnunum"

Proje kapsamında kaba inşaatının büyük bir bölümünü bitiren depremzede Mustafa Şahin de başvuruları onaylandıktan sonra bir ay içerisinde temeli attıklarını kaydederek, "Depreme dayanaklı güzel bir evimiz oluyor. Ben inşaat demircisiyim. Depreme dayanıklı güzel evler yapılıyor, projeden memnunum." dedi.

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