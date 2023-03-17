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Gündem, Asrın felaketi

Depremlerin etkilediği yerlerde cuma namazı kılındı

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta cuma namazı, minaresi yıkılıp bir bölümü hasar gören, Milli Mücadele döneminde bağımsızlık ateşinin yakıldığı Ulu Cami'nin yanındaki alanda kılındı.

Ekip  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Depremlerin etkilediği yerlerde cuma namazı kılındı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kahramanmaraş

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta camilerde de hasar meydana geldi.

Şehrin yaklaşık 500 yılına şahitlik eden, Milli Mücadele döneminde kentte bağımsızlık ateşinin yakıldığı yer olarak bilinen Ulu Cami (Cami-i Kebir) de depremde hasar gördü.

Bu nedenle camiye giremeyen vatandaşlar cuma namazını Ulu Cami'nin yanındaki alanda kıldı.

Bazı vatandaşların namaz esnasında gözyaşlarına hakim olmadıkları gözlendi.

Hatay

Merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde depremzede vatandaşlar, namaz için Hacı Cuma Kahraman Camisi'nde bir araya geldi.

Vatandaşlardan bazıları depremlerde hasar almadığı gözlenen caminin içinde, bir kısmı da avluda namaz kılarak dua etti.

İskenderun ilçesinde, vatandaşlar cuma namazı için Yunusemre Mahallesi'nde bulunan ve depremde minaresi yıkılan Ferahevler Camisi'nde saf tuttu.


Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

Camide yer bulamayan bir kısım cemaat bahçede namaz kıldı.

Hassa ilçesinde de vatandaşlar cuma namazını pazar yerinde kıldı. Burada verilen hutbede konteyner kent başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabileceği duyuruldu.


Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA


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