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Gündem, Asrın felaketi

Depremin merkez üssünde hayatını kaybedenlerin isimleri "04.17" panosunda yaşatılıyor

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin isimleri, "04.17" panosunda yaşatılıyor.

Mehmet Kasapkara  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Depremin merkez üssünde hayatını kaybedenlerin isimleri "04.17" panosunda yaşatılıyor

Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesince, hizmet binasına özel olarak yaptırılan ve depremin saatini gösteren "04.17" panosunda, hayatını kaybeden 12 bin 789 vatandaşın ismi yer alıyor.

İlk depremin meydana geldiği saat olan 04.17'ye atıfta bulunan pano hem depremin acısını hem de yaşamını yitirenlerin hatıralarının yaşatılması adına sembolik bir anıt niteliği taşıyor.

Pano ekranların önüne gelen vatandaşlar, yakınlarının isimlerini görünce duygu dolu anlar yaşıyor.

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Depremin merkez üssünde hayatını kaybedenlerin isimleri "04.17" panosunda yaşatılıyor
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