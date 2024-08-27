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Gündem, Asrın felaketi

Depremin etkilediği Besni'de kalıcı konutların yapımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, afetzedeler için inşa edilen inşa edilen kalıcı konutlardaki çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

Orhan Pehlül  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Depremin etkilediği Besni'de kalıcı konutların yapımı sürüyor Fotoğraf: Orhan Pehlül - AA

Adıyaman

Depremlerin ardından yapılan çalışmalarda bin 872 hak sahibinin belirlendiği ilçede yapımına başlanan deprem konutlarından 235'inin inşaatı tamamlandı. Kura çekimleri gerçekleştirilen konutlardan 107'si ise depremzede hak sahibine teslim edildi.

Diğer projelerin de tamamlanması için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaların yürütüldüğü şantiyeler, dronla görüntülendi.

Anahtarını alan hak sahipleri duacı

Anahtarını teslim alan hak sahiplerinden Mustafa Güler, gazetecilere, depremlerde evinin ağır hasar alarak yıkıldığını aktardı.

Kısa süre içerisinde yeni evlerine kavuştukları için mutlu olduklarını dile getiren Güler, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğimi ve ona minnet duygumun olduğunu söylemek istiyorum. Depremde bizi yalnız bırakmadı, kaybettiğimiz evlerimizi bize yeniden inşa ederek teslim ettiler. Çok zorlu bir süreçti. Bunu da en iyi şekilde devlet ve millet olarak atlattık."

Kısa sürede evinde yeni yaşamına başlayacağını ifade eden Güler, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Anahtarlarımızı teslim aldık, kısa süre içerisinde taşınacağız. Biraz temizlik işlerimiz var. Onları da tamamlayınca yeni hayata başlayacağız." diye konuştu.

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