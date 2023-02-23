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Yaşam, Asrın felaketi

Depremi öğrenen çocuk "kaygı ve korkuyu" daha çabuk yeniyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işık Görker, deprem hakkında bilgisi olan çocukların kaygı ve korkuyu daha çabuk yendiğini belirtti.

Cihan Demirci   | 23.02.2023
Depremi öğrenen çocuk "kaygı ve korkuyu" daha çabuk yeniyor

Edirne

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işık Görker,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından etkilenenlere destek olmak amacıyla TÜ'de Afet ve Travma Polikliniğini kurduklarını söyledi.

Deprem bölgesinden Edirne'ye gelenlere psikososyal destek ve gerektiğinde tedavi-izlem hizmeti verdiklerini ifade eden Görker, çocuklar ve gençlerin randevusuz olarak muayene edildiğini hatırlattı.

Sağlık Bakanlığınca oluşturulan Deprem Destek Merkezinde de depremzede ailelerin çocuklarına online destek verildiğini belirten Görker, "Ben de bu desteğin içerisinde olmaya çalışıyorum. Deprem nedeniyle yaşadığı şehri değiştiren vatandaşımızı online muayene ettim ve faydalı oldu." dedi.

"Çocuklara yaklaşırken sakin olunmalı"

Deprem bölgesinden Edirne'ye gelen 10 ailenin Afet ve Travma Polikliniğine başvurduğunu anlatan Görker, şunları kaydetti:

"Örneğin bir anne 8 yaşındaki kız çocuğunun yoğun bir kaygı duyduğunu, babasını kaybetme korkusuyla okula gitmek istemediğini anlattı. Küçük yaştaki çocuklar bu yaşananları fark etmeyebilir, anlamayabilirler ama okula başlamış olan çocuklar bunu yavaş yavaş fark ederler. Karanlıktan korkma, aşırı kaygı duyma, sıkıntı hissi, uyku düzensizlikleri ve iştahsızlık gibi sorunlarla karşılaşabilirler.

Burada mümkün olduğu kadar ebeveynler çocuklarına yaklaşırken sakin olmalı, sakin davranmalı. Mümkün olduğu kadar kendi kaygılarını çocuklarına yansıtmamalı. Aileler çocuklarına depremin ne olduğunu depremde neler yaşanabileceğini anlatmalı artçı sarsıntılar hakkında bilgilendirmeli. Belirsizlik daima kaygıyı arttırır. Depremi öğrenen çocuk bilgilenerek kaygı ve korkusunu daha çabuk yener."

Misafir öğrencilere hassas davranılmalı

Deprem bölgesinden gelen çocukların gittikleri şehirlerde okula başladığına da değinen Görker, öğretmenlerin ve öğrencilerin misafir öğrencilere hassas davranması gerektiğini vurguladı.

Okulda sık sık deprem konusunun açılmaması gerektiğini anlatan Görker, "Gelen çocuklar bu konuları paylaşmak istiyorlarsa paylaşmasına izin verilmeli. Ama bu konuda konuşmak istemiyorlarsa da buna saygı duyulmalıdır. Öğrenciler deprem bölgesinden gelen çocuklara diğer arkadaşlarına davrandıkları gibi doğal davranmalıdır." diye konuştu.

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