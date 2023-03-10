Dolar
18.96
Euro
20.22
Altın
1,861.21
ETH/USDT
1,405.90
BTC/USDT
19,905.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Asrın felaketi

Depremden etkilenen 10 ile isteğe bağlı yer değişikliğiyle 12 bin 700 sağlık personeli atanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 il için diğer 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını bildirdi.

Kemal Karadağ  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Depremden etkilenen 10 ile isteğe bağlı yer değişikliğiyle 12 bin 700 sağlık personeli atanacak

Ankara
Koca, sosyal medya hesabından, "depremden etkilenen 10 ilden birinde hizmet için isteğe bağlı yer değişikliği kurası"na yönelik açıklamada bulundu.

Depremlerin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını belirten Bakan Koca, şu bilgileri paylaştı:

"İsteğe bağlı atamalardan 1881'i uzman hekim, 249'u hekim, 146'sı uzman diş hekimi, 232'si diş hekimi, 81'i eczacı, 4 bin 255'i hemşire, 1302'si ebe, 4 bin 24'ü sağlık memuru ve teknikeri, 530'u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır. Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor, son gün 15 Mart."

Yerleştirmelerin 30 Mart'ta noter huzurunda yapılacağını kaydeden Fahrettin Koca, "Yerleştirmede öncelik, sırasıyla hizmet puanı ve hizmet süresi daha yüksek personelde olacak. Hizmet puanı ve hizmet süresi aynı olanlar arasında tercih kurayla belirlenecek." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, detaylı bilgiye "http://pbs.saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Bakan Kurum: 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık
Amasya'da ilkokulda depremzede öğrenciler için "Sosyal Market" kuruldu
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın şantiye şefi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti

Benzer haberler

Depremden etkilenen 10 ile isteğe bağlı yer değişikliğiyle 12 bin 700 sağlık personeli atanacak

Depremden etkilenen 10 ile isteğe bağlı yer değişikliğiyle 12 bin 700 sağlık personeli atanacak

Adıyaman'da depremde yıkılan binanın şantiye şefi tutuklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Gaziantep'te incelemelerde bulundu

Bakan Çavuşoğlu, deprem hasar tespit raporunun 20 Mart'tan önce tamamlanacağını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu, deprem hasar tespit raporunun 20 Mart'tan önce tamamlanacağını açıkladı
Manisa'da hayırseverlerin desteğiyle üretilen karavanlar deprem bölgesine gönderiliyor

Manisa'da hayırseverlerin desteğiyle üretilen karavanlar deprem bölgesine gönderiliyor
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 36'ya yükseldi

Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 36'ya yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet