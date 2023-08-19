Depremde ölen AA muhabiri Burak Milli'nin adı Hatay Basın Cemiyetinde yaşatılacak
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinde eşi ve 5 aylık bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Burak Milli'nin adı, Hatay Basın Cemiyetinin toplantı salonuna verildi.
Hatay
Cemiyetin 1. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, Millet Bahçesi İstanbul-Hatay Kardeşlik Çarşı'na kurulan prefabrik temsilcilikte yapıldı.
Tek aday olan mevcut başkan Hikmet Otuzbir'in yeniden seçildiği kongrede, 6 Şubat'taki depremlerde ölen gazeteciler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Toplantıda, afette evinin bulunduğu binanın yıkılması sonucu eşi Ayşen (30) ve 5 aylık bebeği Eylül Lina ile yaşamını yitiren Burak Milli'nin (31) adının toplantı salonuna verilmesi kararlaştırıldı.
Depremde eşi ve 2 çocuğuyla hayatını kaybeden gazeteci İzzet Nazlı'ya da sembolik onursal başkanlık verildi.
Hikmet Otuzbir, vefat eden gazetecilerin ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.