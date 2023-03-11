Dolar
18.97
Euro
20.18
Altın
1,867.46
ETH/USDT
1,427.50
BTC/USDT
20,043.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Depremde camları dahi kırılmadan yan yatan binanın yıkımına başlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tek parça halinde yan yatan binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

İlyas Gün, Recep Bilek  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Depremde camları dahi kırılmadan yan yatan binanın yıkımına başlandı Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Adıyaman

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle çok sayıda evin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü Gölbaşı'nda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Kaya Apartmanı ise yapıda hasar gözükmemesine rağmen temelden koparak arkasındaki binaların üstüne devrilmesiyle dikkati çekiyor.

Tek parça halinde yan yatan ve camları dahi kırılmayan yapının Tokat Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince yıkımına başlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında yürütülen yıkım süreci, AA ekibince dron ile görüntülendi.

Gölbaşı'ndaki çalışmaları koordine eden Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, binanın tehlike arz ettiğini, bu nedenle enkaz kaldırma sürecinin hızlandırıldığını belirtti.

Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Şu an bu binanın yıkımına başladık. Acil yıkımı gerekli binaların yıkımına ve yine molozların ilçe dışındaki alanlara aktarılmasına devam ediyoruz. Gölbaşı ilçemizde bu bina sembol olmuş binalardan biriydi, depremin etkilerini göstermesi bakımından. Burada zemin sıvılaşmasından dolayı çok ciddi bir durum ortaya çıkıyor. Depremin sonuçlarını gösteren binalar da pek çok şekilde gündeme geldi. Onlardan biriydi bu."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modelinde çalışma gruplarının görev alanları belirlendi
İstanbul'da sağanak ve fırtına ulaşımda aksamalara neden oldu
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine 200 konteynerlik Azerbaycan Mahallesi kurulacak
Soylu'dan depremzedelerin seçim öncesi adres değişiklik sürecine ilişkin açıklama
YSK Başkanı Yener: Seçime 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı tespit edilmiştir

Benzer haberler

Depremde camları dahi kırılmadan yan yatan binanın yıkımına başlandı

Depremde camları dahi kırılmadan yan yatan binanın yıkımına başlandı

Adıyaman'da depremde ağır hasar gören dağ köylerinden kente göç yaşandı

Doğu Anadolu Fayı Gölbaşı segmentinde zemin etüdü için sondaj çalışması yapılıyor

Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki Gölbaşı segmentinde yüzey kırıkları haritalandırılıyor

Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki Gölbaşı segmentinde yüzey kırıkları haritalandırılıyor
Zemindeki sıvılaşma binanın giriş katını yutmuş

Zemindeki sıvılaşma binanın giriş katını yutmuş
Adıyaman'da fay hattındaki köyün bir kısmı depremle yükseldi

Adıyaman'da fay hattındaki köyün bir kısmı depremle yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet